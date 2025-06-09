Власти Геленджика хотят построить новый парк за 1,67 млрд рублей. Где он будет расположен?

В Геленджике может появиться новый парк площадью более 64 га

5 июня на сайте госзакупок объявили конкурс на строительство парка в Геленджике за 1,67 млрд рублей. Пространство планируют создать в районе улицы Солнцедарской. Она находится в районе Тонкого мыса и начинается недалеко от нового Молодежного парка, тянется рядом с аквапарком «Золотая Бухта» и заканчивается возле стадиона «Спартак». Где конкретно хотят построить парк — не сообщается. Пространство будет частью территории благоустройства площадью более 64 га. В проектной документации сказано, что это лишь первая очередь. Она будет включать детские площадки, прогулочные аллеи и тропы, зону отдыха, велодорожку. На входе в парк установят фонтан.

Что еще хотят построить?

экстрим-зону на 4200 кв. метров с фигурами для трюков на скейте, бетонный скейт-парк, асфальтовый памп-трек, каркасный эйр-парк;

детские качели, горки, карусели, балансиры, качалки, тарзанку, лазалки;

зоны воркаута, спортивные площадки;

два декоративных водоема.

Территорию планируют озеленить и наладить автополив.



Пространство обещают сделать комфортным и для маломобильных людей.

Проект разработало ООО «СДК Групп». Он получил положительное заключение в апреле. Работы хотят начать в этом году, а завершить — в ноябре 2026 года.

Напомним, что весной 2025 года в Геленджике планировали открыть первый в России винный город «Белый мыс». Но этого не случилось.