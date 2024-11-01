В сочинском Скайпарке 94-летний пенсионер пролетел над пропастью и установил новый рекорд

31 октября телеграм-канал Skypark Sochi сообщил , что житель Подмосковья Борис Графов поставил новый возрастной рекорд в Скайпарке. Мужчина впервые полетал на самых высоких качелях в мире SochiSwing. В феврале 2025-го пенсионеру исполнится 95 лет. «Это вообще не страшно. Напомнило мне детские эмоции, когда я летал на качелях, будучи ребёнком», — поделился Борис Михайлович.

SochiSwing — аттракцион высотой 170 метров, свободное падение — около 3 секунд. Полетать на качелях можно как одному, так и вдвоем.

Это не первый рекорд Бориса Графова в Скайпарке. В 2016 году пенсионер прыгнул с высоты в 69 метров, а в 2017-м он совершил банджи-прыжок с высоты 207 метров. Такой обрыв можно сравнить с 52-этажным зданием.

В Скайпарке отметили, что с 207 метров пенсионер прыгал уже десять раз. Борис Графов не боится высоты, так как всю жизнь работал на высотных объектах, а на пенсии увлекся экстримом.