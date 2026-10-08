«Атаракс» пропал из аптек в 44 регионах России. В Краснодаре его тоже практически нет

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Росздравнадзор отрицает нехватку «Атаракса», но пациенты в десятках регионов не могут его купить

6 октября портал GxP News сообщил, что популярный противотревожный препарат «Атаракс» полностью отсутствует в продаже как минимум в 44 регионах РФ. Приобрести его невозможно в Карелии, Мордовии, Марий Эл, Адыгее, Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областях.

В ограниченном количестве «Атаракс» можно найти в Санкт-Петербурге, Астраханской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях, Башкирии, Чувашии, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

В Краснодарском крае продолжают скупать антидепрессанты:

На фоне сообщений о перебоях Росздравнадзор выступил с официальным опровержением информации о дефиците. По данным ведомства, в обороте находятся свыше 1,06 млн упаковок лекарственных средств с гидроксизином (действующее вещество), включая больше 512 тыс. упаковок непосредственно «Атаракса».

Юга.ру проверили наличие препарата в Краснодаре. В сетях «Ригла», «Планета здоровья» и «Апрель» противотревожного препарата нет. На eapteka.ru заказать его также нельзя. При этом apteki.su показывает наличие «Атаракса» в двух аптеках — «Эликсир жизни» и «Оптофарм».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае спрос на психотропные препараты вырос на 12,5%.

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