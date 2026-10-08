«Атаракс» пропал из аптек в 44 регионах России. В Краснодаре его тоже практически нет

Росздравнадзор отрицает нехватку «Атаракса», но пациенты в десятках регионов не могут его купить

6 октября портал GxP News сообщил, что популярный противотревожный препарат «Атаракс» полностью отсутствует в продаже как минимум в 44 регионах РФ. Приобрести его невозможно в Карелии, Мордовии, Марий Эл, Адыгее, Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областях.

В ограниченном количестве «Атаракс» можно найти в Санкт-Петербурге, Астраханской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях, Башкирии, Чувашии, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.