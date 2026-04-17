В Краснодарском крае продолжают скупать антидепрессанты. За два месяца 2026 года спрос вырос на 65%

Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 65% в начале 2026 года

Количество проданных упаковок также значительно выросло — на 52%, до 169 тысяч. Лидерами по объему продаж среди антидепрессантов стали три препарата: «Ципралекс» (11,3%), «Триттико» (11,3%) и «Велаксин» (10,7%).

17 апреля РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group сообщил , что объем продаж антидепрессантов в Краснодарском крае в январе-феврале 2026 года достиг 175,9 млн рублей. Это на 64,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

В 2025 году объем продаж таких препаратов в регионе составил 848,8 млн рублей. Это на 60,6% больше, чем в 2024-м. При этом средняя стоимость одной упаковки выросла на 16,2% и достигла 995 рублей.

Параллельно с антидепрессантами выросли продажи и других препаратов, используемых для терапии психических расстройств. В 2025 году спрос на анксиолитики (противотревожные лекарства) увеличился на 25,7% — до 468,8 млн рублей. Продажи нейролептиков выросли на 25,8% (до 263,9 млн рублей).

Спрос на снотворные и седативные средства повысился на 31% (до 728,9 млн рублей). Психостимуляторы и ноотропы показали рост на 20,3% — до 1,2 млрд рублей.

По данным краевого Минздрава, на конец 2025 года на Кубани насчитывалось больше 170 тысяч человек с психическими расстройствами. Этот показатель не превышает данные 2024-го.

Наиболее распространенные диагнозы — непсихотические расстройства: панические атаки, депрессия, эмоциональная несдержанность. На диспансерном наблюдении состояло 27 тысяч жителей края.