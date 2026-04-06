В Краснодарском крае спрос на психотропные препараты вырос на 12,5%

В 2025 году в кубанских аптеках продали 5,6 млн упаковок психотропных лекарств

4 апреля в аналитическом агентстве DSM Group сообщили «Ъ-Кубань», что в прошлом году в аптеках Краснодарского края продали 5,6 млн упаковок психотропных препаратов. Это на 12,5% больше, чем в 2024 году. В денежном выражении продажи таких лекарств выросли на 28,3% за год — до 1,5 млрд рублей. В десятку наиболее популярных лекарств вошли «Афобазол» (9,4% в общем объеме реализации психотропных препаратов в аптеках), «Мелатонин» (9,2%), «Корвалол» (8,9%), «Валериана» (6,4%), «Ново-Пассит» (5,1%), «Грандаксин» (4,5%), «Тенотен» (4,3%), «Глицин+Мелатонин» (3,8%), «Кветиапин» (3,3%), «Валосердин» (2,9%). Средняя стоимость упаковки психотропного препарата в 2025 году выросла на 14,1% — до 260,8 рубля.

«За последние 10 лет, которые называют «десятилетием тревожности», психотропные препараты для многих людей перестали быть чем-то пугающим. Осведомленность общества о проблемах ментального здоровья значительно выросла, происходит дестигматизация в отношении психиатров. Сегодня за врачебной помощью можно обратиться с начальными симптомами нервно-психического расстройства, а не только «с голосами в голове», как представлялось раньше. Кроме того, продолжает расти доступность психиатрической помощи», — рассказала врач-психиатр клиники Глазуновой Елена Алексаньян. Среди причин роста продаж психотропных препаратов специалист назвала высокий уровень стресса и тревожности в обществе, а также более активное назначение этих лекарств врачами разных профилей. Напомним, что в 2025 году в России продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов. Это самая высокая динамика спроса с 2022 года.