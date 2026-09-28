На Кубани ФАС возбудила дела против пяти сетей АЗС из-за цен на топливо
Ранее компании получили от антимонопольной службы предупреждения
28 сентября «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении пяти владельцев сетей автозаправочных станций. Ранее ведомство выдало им предупреждения с требованием прекратить действия, имеющие признаки нарушения законодательства.
Речь идет об ООО «Лаба» (сеть «Лаба»), ООО «НК Нефтесфера» («Нефтесфера»), ООО «Южная нефтяная компания» («Южная нефтяная компания»), ООО МХО «Рассвет» («Уфимнефть») и ООО «Кедр» («Атан»). Дела в отношении первых четырех компаний были возбуждены 29 июля. 31 августа аналогичное разбирательство затронуло ООО «Кедр». Все материалы в настоящее время находятся на рассмотрении.
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Ранее предупреждения также получили ООО «Крымэнергоресурс» (сеть «Атан»), ООО «Ветлан» и индивидуальный предприниматель М. Ю. Курдин (сеть «Степная»). Всего краснодарская ФАС выдала предупреждения восьми объектам.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры.
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