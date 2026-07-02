В Сочи сократили количество рейсов морского такси из-за отсутствия пассажиров

Морское такси из Сочи в Адлер оказалось невостребованным. Также сократили число рейсов в Геленджик

2 июля «Интерфакс» сообщил, что в Сочи сократили количество морских перевозок из-за низкого спроса. Об этом рассказал генеральный директор «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров. Так, морское сообщение между Центральным Сочи и Адлером, которое запустили только в начале июня этого года, приостановили. По словам Владимирова, желающих пользоваться такси не оказалось. Напомним, билет стоил 1500 рублей для взрослых и 750 рублей для детей. Кроме того, сократили число рейсов по маршруту Сочи — Геленджик. Ранее судно курсировало ежедневно, теперь — один раз в два дня.

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При этом морское сообщение между Сочи и Сухумом сохраняется. Как отметил Владимиров, на этом направлении «спрос есть», поэтому судно продолжит ходить без изменений — два раза в неделю. Также он добавил, что все суда обеспечены топливом. «На топливо есть ограничения у нас, в принципе, такие, которые по всей стране существуют. Да, мы дозированно все даем. Но таких судов, которые не могут получить топливо, просто нет», — подытожил Владимиров.