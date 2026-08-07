Между Сочи и Сухумом морское такси начнет ходить три раза в неделю

Абхазия, Краснодарский край

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  • Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

С 10 августа судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю вместо двух, а билеты станут дешевле

Пресс-служба министерства экономики Абхазии сообщила, что с 10 августа скоростное судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю.

Рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье. Расписание:

  • отправление из Сочи — в 9:00;
  • отправление из Сухума — в 17:00.

Время в пути составит от двух по двух с половиной часов. Отметим, что это в два раза быстрее, чем на наземном транспорте. 

Кроме того, перевозчик снизил стоимость билетов. Теперь взрослый билет стоит 2800 рублей, детский — 1400 рублей. Также доступен тариф «Туда и обратно».

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Ранее морское такси выполняло рейсы два раза в неделю. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи рассказали, что изменения связаны с высоким спросом в туристический сезон.

Напомним, впервые «Комету» между Сочи и Сухумом запустили в августе 2025 года. В этом году морское такси возобновило работу 15 мая. За это время судно выполнило 16 рейсов и перевезло 1323 пассажира.

Как писали Юга.ру, в январе стало известно, что на Кубани планируют построить 19 яхт-марин к 2035 году.

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