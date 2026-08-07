Между Сочи и Сухумом морское такси начнет ходить три раза в неделю

С 10 августа судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю вместо двух, а билеты станут дешевле

Пресс-служба министерства экономики Абхазии сообщила, что с 10 августа скоростное судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю.

Рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье. Расписание:

отправление из Сочи — в 9:00;

отправление из Сухума — в 17:00.

Время в пути составит от двух по двух с половиной часов. Отметим, что это в два раза быстрее, чем на наземном транспорте.

Кроме того, перевозчик снизил стоимость билетов. Теперь взрослый билет стоит 2800 рублей, детский — 1400 рублей. Также доступен тариф «Туда и обратно».