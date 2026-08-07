Между Сочи и Сухумом морское такси начнет ходить три раза в неделю
С 10 августа судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю вместо двух, а билеты станут дешевле
Пресс-служба министерства экономики Абхазии сообщила, что с 10 августа скоростное судно «Комета» между Сочи и Сухумом будет курсировать три раза в неделю.
Рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье. Расписание:
- отправление из Сочи — в 9:00;
- отправление из Сухума — в 17:00.
Время в пути составит от двух по двух с половиной часов. Отметим, что это в два раза быстрее, чем на наземном транспорте.
Кроме того, перевозчик снизил стоимость билетов. Теперь взрослый билет стоит 2800 рублей, детский — 1400 рублей. Также доступен тариф «Туда и обратно».
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Ранее морское такси выполняло рейсы два раза в неделю. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи рассказали, что изменения связаны с высоким спросом в туристический сезон.
Напомним, впервые «Комету» между Сочи и Сухумом запустили в августе 2025 года. В этом году морское такси возобновило работу 15 мая. За это время судно выполнило 16 рейсов и перевезло 1323 пассажира.
Как писали Юга.ру, в январе стало известно, что на Кубани планируют построить 19 яхт-марин к 2035 году.