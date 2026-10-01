В Краснодаре 1 октября включили сирену. Что произошло?

Краснодарский край

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  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

1 октября в Краснодаре включили сирены на фоне атаки БПЛА

1 октября около 11:30 в Краснодаре сработали сирены. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что силы ПВО отражают атаку, и призвал пройти в безопасное место.

Несмотря на сработавшие сирены, СМС-уведомления о беспилотной опасности жители Краснодара не получили или получили в течение следующих 30 минут.

Примечательно, что сирены включили примерно в то же время, когда обычно планово проверяют систему оповещения. Предыдущая проверка состоялась 29 сентября в 11:00.

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Тем, кто в момент тревоги находится дома, специалисты рекомендуют оставаться в помещении и не выходить на улицу. Лучше всего укрыться в комнате без окон — например, в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Важно также не пользоваться лифтом и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кого тревога застала на улице, советуют как можно быстрее спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в паркинг или подземный переход. Не стоит прятаться возле стен многоквартирных домов, рядом с автомобилями или у остановок.

Горожан также попросили не публиковать в соцсетях фото и видео с БПЛА, местами их падения, работой систем ПВО, а также действиями оперативных служб. Власти напомнили, что за нарушение этого требования предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.

Безопасность Краснодар СВО

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