В Краснодаре 29 сентября завоют сирены, но не везде

Проверка пройдет на нескольких территориях, в том числе в Елизаветинской и Пашковском микрорайоне

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения. В 11:00 включат 56 сирен, которые установили в этом году.

Жители услышат сообщение: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». В мэрии подчеркнули, что тревожиться не стоит — мероприятие плановое и не требует от горожан каких-либо действий.