В Краснодаре 29 сентября завоют сирены, но не везде
Проверка пройдет на нескольких территориях, в том числе в Елизаветинской и Пашковском микрорайоне
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения. В 11:00 включат 56 сирен, которые установили в этом году.
Жители услышат сообщение: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». В мэрии подчеркнули, что тревожиться не стоит — мероприятие плановое и не требует от горожан каких-либо действий.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
Сирены прозвучат не по всему Краснодару. В основном проверят системы на удаленных территориях: в станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина, Пашковском жилом массиве, а также в районе Западного обхода.
Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.