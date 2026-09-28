В Краснодаре 29 сентября завоют сирены, но не везде

Краснодарский край

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  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

Проверка пройдет на нескольких территориях, в том числе в Елизаветинской и Пашковском микрорайоне

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения. В 11:00 включат 56 сирен, которые установили в этом году.

Жители услышат сообщение: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». В мэрии подчеркнули, что тревожиться не стоит — мероприятие плановое и не требует от горожан каких-либо действий.

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

Сирены прозвучат не по всему Краснодару. В основном проверят системы на удаленных территориях: в станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина, Пашковском жилом массиве, а также в районе Западного обхода.

Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.

Безопасность Город Краснодар

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В Краснодаре 29 сентября завоют сирены, но не везде
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