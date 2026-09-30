«Погода внесла коррективы»: Фадеевский путепровод в Краснодаре не успели открыть в сентябре

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8557
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8557

В Краснодаре запуск первых двух полос Фадеевского путепровода перенесли на октябрь. Мэр Наумов объяснил задержку погодой

30 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что запуск движения по первым двум полосам путепровода на улице Фадеева, ведущего к аэропорту, откладывается. По его словам, сроки сдвинулись из-за неблагоприятной погоды. 

«Подрядчик готовится запустить движение по первым двум полосам в октябре, ранее говорили про сентябрь, но погода внесла свои коррективы. Главное здесь — не торопиться, чтобы не допустить дефектов. Это вопрос надежности путепровода», — написал Наумов.

Расширение Ростовского шоссе в Краснодаре отложили до 2031 года:

Глава города заявил, что объект готов на 70%. На правой стороне путепровода строители уже завершают основные работы: устанавливают бордюры, перила, светофоры и укладывают тротуарную плитку. На левой части переустроили коммуникации, обустраивают дорожное полотно, а также бурят и бетонируют сваи.

Наумов заявил, что, несмотря на задержку, срок открытия движения по всем полосам остается прежним — конец 2026 года. При этом по муниципальному контракту работы могут продолжаться до конца 2027 года.

Реконструкция Фадеевского путепровода стоимостью 2,5 млрд рублей началась в августе 2025 года. Ранее мэр Краснодара призывал жителей запастись терпением, сравнив ремонт с аналогичными работами на Тургеневском мосту.

Как писали Юга.ру, ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 8,7 млрд рублей. Компании ремонтировали дороги, в том числе и в Краснодарском крае.

Благоустройство Город Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог

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