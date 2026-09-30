Пожар на нефтебазе в Павловском районе потушили спустя два дня

Павловскую нефтебазу потушили после прилета БПЛА. Что с загрязнением воздуха?

30 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что пожар на территории нефтебазы полностью ликвидировали. Однако ограничение движения на ранее обозначенных участках улиц сохраняется. Их обещают снять в ближайшее время.

Центр гигиены и эпидемиологии проведен отбор проб воздуха. Результаты показали, что превышений предельно допустимых концентраций нет.