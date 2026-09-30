Пожар на нефтебазе в Павловском районе потушили спустя два дня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Павловскую нефтебазу потушили после прилета БПЛА. Что с загрязнением воздуха?

30 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что пожар на территории нефтебазы полностью ликвидировали. Однако ограничение движения на ранее обозначенных участках улиц сохраняется. Их обещают снять в ближайшее время.

Центр гигиены и эпидемиологии проведен отбор проб воздуха. Результаты показали, что превышений предельно допустимых концентраций нет.

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Напомним, 28 сентября БПЛА атаковали нефтебазу в Павловском районе. На объекте начался пожар. Никто не погиб и не пострадал.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям не находиться на открытом воздухе и не распахивать окна, а при вынужденном выходе на улицу использовать маски и респираторы.

Как писали Юга.ру, на Кубани появился сервис для поиска ближайших укрытий при угрозе БПЛА.

Нефть Павловский район Пожары СВО Экология

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