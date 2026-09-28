Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Павловской, часть улиц перекрыта

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В станице Павловской беспилотники атаковали нефтебазу

28 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что ночью беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. По его данным, удар зафиксировали в 03:12.

По предварительным сведениям, никто не погиб и не пострадал. Других подробностей происшествия нет.

На месте работают экстренные службы. Для устранения последствий власти создали оперативный штаб. 

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После атаки БПЛА в Павловской ограничили движение на нескольких участках:

  • улица Проезжая — от Рабочей до Гладкова;
  • улица Ленина — от элеватора до нефтебазы;
  • улица Промышленная — от Ленинградской (дорога под мостом закрыта) до Молодежной;
  • улица Гладкова — от Жлобы до Проезжей.

Водителей просят учитывать эту информацию и выбирать пути объезда.

Как писали Юга.ру, 28 сентября Динской, Павловский и Красноармейский районы оказались под ударом беспилотников.

Нефть Павловский район Пожары Происшествия СВО

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