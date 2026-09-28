Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Павловской, часть улиц перекрыта
В станице Павловской беспилотники атаковали нефтебазу
28 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что ночью беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. По его данным, удар зафиксировали в 03:12.
По предварительным сведениям, никто не погиб и не пострадал. Других подробностей происшествия нет.
На месте работают экстренные службы. Для устранения последствий власти создали оперативный штаб.
После атаки БПЛА в Павловской ограничили движение на нескольких участках:
- улица Проезжая — от Рабочей до Гладкова;
- улица Ленина — от элеватора до нефтебазы;
- улица Промышленная — от Ленинградской (дорога под мостом закрыта) до Молодежной;
- улица Гладкова — от Жлобы до Проезжей.
Водителей просят учитывать эту информацию и выбирать пути объезда.
Как писали Юга.ру, 28 сентября Динской, Павловский и Красноармейский районы оказались под ударом беспилотников.
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