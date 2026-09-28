Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Павловской, часть улиц перекрыта

28 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что ночью беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. По его данным, удар зафиксировали в 03:12.

По предварительным сведениям, никто не погиб и не пострадал. Других подробностей происшествия нет.

На месте работают экстренные службы. Для устранения последствий власти создали оперативный штаб.