В России отметили День курьера. Узнали, сколько можно заработать на доставке в Краснодаре

17 декабря в России отметили День курьера. В соцсетях появились кадры билбордов с поздравлениями доставщиков, например, в Москве — на фасаде кинотеатра «Октябрь» на Арбате. По данным СМИ, некоторые сервисы в этот день удваивали курьерам чаевые, полученные от клиентов.

День курьера — неофициальный профессиональный праздник, который в России отмечают 17 декабря. В средние века курьерами были посыльные и гонцы, которые доставляли секретную и дипломатическую почту. На Руси их называли «служилые люди». Они содержались за счёт казны. 17 декабря 1796 года император Павел I утвердил в стране специальную курьерскую службу для доставки важных государственных документов — фельдъегерский корпус. Сегодня эта дата считается Днем образования российской фельдъегерской связи.

Юга.ру связались с одним из краснодарских курьеров сервиса по доставке еды и расспросили о его деятельности и заработке. Вот, что нам рассказал доставщик:

«Я работаю на велосипеде. Можно работать от четырех часов в день. Минимальная оплата — 120 рублей в час, если мало заказов. Для тех, кто работает давно, есть приоритет. Например, мне дают заказы быстрее, чем некоторым другим курьерам на велосипеде.



Сам заказ стоит не так много, но есть плюс за километры и коэффициент. Его дают, например, за то, что ты берешь плановый слот по времени — выйдешь работать в конкретное время, отмечаешь это заранее. Стоимость твоего заказа в таком случае может вырасти от 70 до 250 рублей. Когда плохая погода, коэффициент растет.



Я работаю по 12-13 часов , плюс коэффициент, плюс выполнение конкретного мотивационного задания для курьера (например, мне предложили выполнить 27 заказов за день за дополнительную тысячу рублей при расчете). В такой день получается заработать около 3,5 тысяч рублей ».

Как писали ранее Юга.ру, в ноябре аналитики назвали самые высокие доходы представителей рабочих профессий в Краснодарском крае и составили рейтинг специальностей с наибольшей зарплатой. Курьеры заняли второе место.