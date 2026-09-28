«Февральское «наследие»: на побережье Тамани снова выбросило пальмовое масло

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины» https://t.me/shtab_delfin/3005
    © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины» https://t.me/shtab_delfin/3005

На черноморском побережье в районе поселка Волна шторм вынес на берег новые массы пальмового масла

26 сентября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла на побережье Черного моря в районе поселка Волна и порта Тамань.

По словам активистов, осенний шторм поднял со дна залежавшиеся массы, однако на глубине их очень много. Системная ликвидация загрязнения до сих пор не организована.

«Это февральское «наследие» — то, что лежало на дне, поднял шторм и вынес на берег. Волонтеры говорят, что на дне его еще очень много, только проблема не решается системно», — прокомментировал эколог Георгий Каваносян.

Четыре тысячи тонн и два месяца молчания:

Волонтеры штаба «Дельфины» занимаются расчисткой побережья уже почти два года (1 год и 9 месяцев). Они отмечают, что работают на пределе возможностей, и призывают жителей региона к помощи — побережью нужны рабочие руки, а проекту — информационная поддержка.

Напомним, что в апреле 2025 года волонтеры впервые обнаружили пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла у берегов Темрюкского района. Выбросы продолжались всю весну.

Как писали Юга.ру, спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе.

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