«Февральское «наследие»: на побережье Тамани снова выбросило пальмовое масло

26 сентября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла на побережье Черного моря в районе поселка Волна и порта Тамань. По словам активистов, осенний шторм поднял со дна залежавшиеся массы, однако на глубине их очень много. Системная ликвидация загрязнения до сих пор не организована. «Это февральское «наследие» — то, что лежало на дне, поднял шторм и вынес на берег. Волонтеры говорят, что на дне его еще очень много, только проблема не решается системно», — прокомментировал эколог Георгий Каваносян.

Волонтеры штаба «Дельфины» занимаются расчисткой побережья уже почти два года (1 год и 9 месяцев). Они отмечают, что работают на пределе возможностей, и призывают жителей региона к помощи — побережью нужны рабочие руки, а проекту — информационная поддержка.



Напомним, что в апреле 2025 года волонтеры впервые обнаружили пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла у берегов Темрюкского района. Выбросы продолжались всю весну.