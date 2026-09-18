В Краснодаре можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?

19 и 20 сентября краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ в мобильных пунктах

Мобильные пункты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом будут размещены:

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что 19 и 20 сентября жители города могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Результат исследования можно будет узнать сразу же. Кроме того, жителей проконсультируют специалисты — расскажут больше о ВИЧ-инфекции, выдадут рекомендации и информационные материалы.

ВИЧ — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфекция передается половым путем и через кровь и зачастую протекает бессимптомно.

Напомним, каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией. В декабре 2025 года Краснодарский край занял 18-ю из 84-х позиций в рейтинге.