В Краснодаре можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

19 и 20 сентября краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ в мобильных пунктах

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 19 и 20 сентября жители города могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Мобильные пункты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом будут размещены: 

  • 19 сентября с 9:30 до 14:00 — в сквере имени Жукова (Красная, 35);
  • 20 сентября с 9:30 до 14:00 — в Екатерининском сквере (Красная, 3). 

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Результат исследования можно будет узнать сразу же. Кроме того, жителей проконсультируют специалисты — расскажут больше о ВИЧ-инфекции, выдадут рекомендации и информационные материалы. 

ВИЧ — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфекция передается половым путем и через кровь и зачастую протекает бессимптомно. 

Напомним, каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией. В декабре 2025 года Краснодарский край занял 18-ю из 84-х позиций в рейтинге.

Как писали Юга.ру, в июле краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца.

ВИЧ Город Здоровье Здравоохранение Краснодар Медицина

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