В Гулькевичском районе из-за атаки БПЛА поврежден спортзал школы, где находился избирательный участок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Избирательный участок в Гулькевичском районе перенесли в соседнее здание из-за ночной атаки беспилотников

18 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью в результате атаки БПЛА получил повреждения спортзал школы в Гулькевичском районе, на базе которой был расположен избирательный участок. Инцидент произошел до его открытия. В результате происшествия никто не пострадал.

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По данным оперштаба региона, технологическое оборудование и избирательная документация не повреждены. Чтобы не срывать процесс, комиссию перевели в соседнее социальное учреждение на той же улице. Голосование продолжается в обычном режиме.

Напомним, что сегодня из-за угрозы атаки БПЛА приостановили работу избирательных участков в Сочи. Сотрудников УИК, наблюдателей и голосующих отправили в укрытия.

Как писали Юга.ру, 18 сентября в Краснодарском крае обломки беспилотников повредили дома и спортзал.

Выборы Гулькевичский район Происшествия СВО Школа

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