В Гулькевичском районе из-за атаки БПЛА поврежден спортзал школы, где находился избирательный участок

18 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что ночью в результате атаки БПЛА получил повреждения спортзал школы в Гулькевичском районе, на базе которой был расположен избирательный участок. Инцидент произошел до его открытия. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным оперштаба региона, технологическое оборудование и избирательная документация не повреждены. Чтобы не срывать процесс, комиссию перевели в соседнее социальное учреждение на той же улице. Голосование продолжается в обычном режиме.

Напомним, что сегодня из-за угрозы атаки БПЛА приостановили работу избирательных участков в Сочи. Сотрудников УИК, наблюдателей и голосующих отправили в укрытия.