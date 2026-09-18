Где 18 сентября в Краснодаре можно заправиться? Публикуем адреса АЗС

18 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 83 АЗС. При этом дизельное топливо есть практически на всех из них.

Заправиться можно по адресам:

«Роснефть» : Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;

: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской; «Лукойл» : Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;

: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; «Газпром» : Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;

: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; «Газпромнефть» : Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;

: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; Rusoil : Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;

: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; «Татнефть» на Ростовском шоссе;

на Ростовском шоссе; «СитиОйл» : Мачуги, Ростовское шоссе;

: Мачуги, Ростовское шоссе; Teboil : Московская, Российская, Красных Партизан;

: Московская, Российская, Красных Партизан; «Уфимнефть» : Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;

: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход; Atan : 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; «КТК» на Александра Покрышкина;

на Александра Покрышкина; «Ирбис» на Степана Разина;

на Степана Разина; PNB : Шевченко, Монтажников;

: Шевченко, Монтажников; «ЮНК» на Российской;

на Российской; «Партнер» на Уральской;

на Уральской; «ОПТИ» на Красных Партизан;

на Красных Партизан; Petrol на 70-летия Октября.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 23 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.