Где 18 сентября в Краснодаре можно заправиться? Публикуем адреса АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, freepik.com
    © Фото prostooleh, freepik.com

В Краснодаре 18 сентября открыты 83 заправки

18 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 83 АЗС. При этом дизельное топливо есть практически на всех из них. 

Горючее в наличии:

  • бензин АИ-92 — на 49 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 47 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 8 АЗС;
  • дизельное топливо — на 80 АЗС.

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Заправиться можно по адресам: 

  • «Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 23 заправки временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 14 сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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