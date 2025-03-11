В Краснодаре открылась галерея «Хаос». Что там можно увидеть?

В арт-кластере каждый месяц будут проходить разные экспозиции. До 15 марта можно посетить выставку «Другое искусство», где показаны работы мастеров со всей страны. География авторов ― от Москвы до Хабаровска. Из краснодарцев представлены произведения Константина Лупанова, Андрея Серкова, Савелия и Любови Харламовых, Тенгиза Шамова.

«Сделали это для того, чтобы человек мог прийти и в одном месте увидеть и выбрать для себя разное искусство. Есть и классическая живопись, есть альтернативное прочтение искусства. К нам стоит сходить хоть раз, чтобы сформировать и проанализировать, о чем говорят художники сегодня», — рассказали представители галереи «Хаос».

Любое из понравившихся произведений можно купить и унести домой в тот же день. Порядок цен ― от 10 тыс. рублей за работу.

12 апреля стартует выставка «Самопознание», где художники покажут свое видение абстракции.

Галерея современного искусства «Хаос» расположена по улице Путевой, 5Б (2 этаж). Арт-кластер работает по будням с 9:30 до 18:00. Вход свободный.