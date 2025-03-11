В Краснодаре открылась галерея «Хаос». Что там можно увидеть?
Юга.ру узнали концепцию нового выставочного пространства
В Краснодаре открылась галерея современного искусства «Хаос». Патронами нового выставочного пространства стали Никита Краснопояс и Ксения Бороздина.
В арт-кластере каждый месяц будут проходить разные экспозиции. До 15 марта можно посетить выставку «Другое искусство», где показаны работы мастеров со всей страны. География авторов ― от Москвы до Хабаровска. Из краснодарцев представлены произведения Константина Лупанова, Андрея Серкова, Савелия и Любови Харламовых, Тенгиза Шамова.
На площадке есть арт-хранилище, куда собирают произведения разных авторов.
Фильмы, выставка, лекция о кино:
«Сделали это для того, чтобы человек мог прийти и в одном месте увидеть и выбрать для себя разное искусство. Есть и классическая живопись, есть альтернативное прочтение искусства. К нам стоит сходить хоть раз, чтобы сформировать и проанализировать, о чем говорят художники сегодня», — рассказали представители галереи «Хаос».
Любое из понравившихся произведений можно купить и унести домой в тот же день. Порядок цен ― от 10 тыс. рублей за работу.
12 апреля стартует выставка «Самопознание», где художники покажут свое видение абстракции.
Галерея современного искусства «Хаос» расположена по улице Путевой, 5Б (2 этаж). Арт-кластер работает по будням с 9:30 до 18:00. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 марта открытие персональной экспозиции художника Василия Карпенко «Метафизика полотен».