Юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС

В августе на 79% заправок ЮФО и СКФО можно было приобрести бензин — показатель ниже среднего на 4%

31 августа «Известия» со ссылкой на сервис «ОМТ Консалт» сообщили, что в августе на заправках Южного и Северо-Кавказского федеральных округов показатель наличия топлива составил 79%. Это самый низкий процент по сравнению с другими регионами.

В среднем по стране в августе хотя бы один вид топлива можно было приобрести на 83,5% заправок (13,9 тыс. АЗС).

По словам генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, наличие топлива в каждом регионе зависит от работы нефтеперерабатывающих заводов, имеющихся запасов, логистики и спроса. На Юге, например, мощностей меньше — поэтому и запас топлива ограничен.