«Издевка над некогда зеленым городом». Власти Ростова-на-Дону хотят превратить спиленные деревья в арт-объекты
Ростовчане раскритиковали скульптуры, созданные из стволов спиленных деревьев. Они требуют высадить новые, а не заниматься «ЖКХ-артом»
9 апреля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале сообщил, что городские деревья, которые пришлось спилить, станут арт-объектами и «удивительными скульптурами», которые обретут «вторую жизнь в искусстве».
Напомним, вырубка деревьев в Ростове-на-Дону началась в марте 2026 года из-за нашествия изумрудной златки — опасного стволового вредителя ясеня.
По словам начальника управления благоустройства города Татьяны Сапрыкиной, златкой заражены около 433 гектаров. Если насекомое погубит ясени, оно может перейти на другие виды деревьев. По данным директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова Ашота Мнояна, вырубка необходима — иначе вредителя невозможно остановить.
Власти планируют вырезать на оставшихся стволах деревьев сюжеты из известных книг. Например, на остатках деревьев на улице Пушкинской появились иллюстрации из «Сказки о рыбаке и рыбке» и поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина.
«Бездумное уничтожение экосистемы»:
Скрябин заявил, что в таком виде деревья смогут и дальше «продолжать приносить пользу и радость жителям». Также он отметил, что подобные арт-объекты могут появиться и в других районах города — «если эта практика понравится ростовчанам».
Однако жители Ростова не рады новым арт-объектам. Под публикацией Скрябина ростовчане оставили много негативных комментариев:
«Лучше бы появилась практика на месте выкорчеванных пней производить компенсационные посадки здоровых деревьев».
«Эти зверушки будут ростовчан летом от солнца защищать и дарить им кислород?»
«Толку от этих пней? Ростову этим летом конец после спила сотен ясеневых деревьев».
«Чего только не придумают, лишь бы новые деревья не сажать. Конечно, раскрасить пень проще и дешевле, чем выкорчевать старое и посадить новое. Как по мне, идея ужасная. Это издевка и надгробие над некогда зеленым городом».
«А можно нормальные саженцы-крупномеры посадить вместо этого ЖКХ-арта?»
«Ростов задыхается без зелени и живых деревьев, а памятники вырубленным или пропавшим деревьям — это насмешка или прямое издевательство над когда-то цветущим Ростовом».
