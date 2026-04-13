«Издевка над некогда зеленым городом». Власти Ростова-на-Дону хотят превратить спиленные деревья в арт-объекты

Ростовчане раскритиковали скульптуры, созданные из стволов спиленных деревьев. Они требуют высадить новые, а не заниматься «ЖКХ-артом»

9 апреля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале сообщил, что городские деревья, которые пришлось спилить, станут арт-объектами и «удивительными скульптурами», которые обретут «вторую жизнь в искусстве».

Напомним, вырубка деревьев в Ростове-на-Дону началась в марте 2026 года из-за нашествия изумрудной златки — опасного стволового вредителя ясеня.



По словам начальника управления благоустройства города Татьяны Сапрыкиной, златкой заражены около 433 гектаров. Если насекомое погубит ясени, оно может перейти на другие виды деревьев. По данным директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова Ашота Мнояна, вырубка необходима — иначе вредителя невозможно остановить.

Власти планируют вырезать на оставшихся стволах деревьев сюжеты из известных книг. Например, на остатках деревьев на улице Пушкинской появились иллюстрации из «Сказки о рыбаке и рыбке» и поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина.