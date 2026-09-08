Концерты, мастер-класс и выступление приглашенных артистов. В Краснодаре пройдет фестиваль «Джи Джи Джаз»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта фестиваля «Джи Джи Джаз»
    © Скриншот фото с сайта фестиваля «Джи Джи Джаз»

С 10 по 14 сентября в Краснодаре состоится джазовый фестиваль. Публикуем программу (12+)

Пресс-служба творческого объединения «Премьера» сообщила, что в Краснодаре с 10 по 14 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Джи Джи Джаз». Он состоится уже в 15-й раз. 

10 сентября в 19:00 выступит биг-бенд Георгия Гараняна. Коллектив представит джазовую музыку разных эпох, включая классику, мировые хиты и современные композиции. 

Вместе с биг-бендом выступит специальная гостья — певица и заслуженная артистка России Мариам Мерабова. Она исполнит блюз, фанк и советскую эстрадную классику. 

11 сентября в 19:00 выступит джазовый квартет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга. В программе — свинг, классический вокал, сочетание старой джазовой школы с современной подачей, а также звуки пианино, контрабаса и барабанов. 

В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник»:

12 сентября в 14:00 в Краснодарском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова состоится бесплатный мастер-класс на тему джаза. На встрече выступят худрук и дирижер биг-бенда Георгия Гараняна Юрий Красильников, пианист Виталий Фоломеев, контрабасист Александр Фрунзе и барабанщик Роберт Мурадян. 

Спикеры расскажут, как передается профессиональный опыт в джазе, какую роль в этом играет педагог, как высшее образование помогает музыканту, и о многом другом. Перед началом мастер-класса пройдет выступление квартета под руководством Юрия Красильникова. На встречу необходима запись по ссылке

14 сентября в 19:00 состоится закрытие фестиваля. Выступит биг-бенд Георгия Гараняна, а также гости — певица из Санкт-Петербурга Арина Фауль и вокалист Тимур Камышанский. Организаторы обещают «масштабный кроссовер-проект», который объединит эстрадно-джазовое и симфоническое звучание и сочетание различных стилей.

Концерты фестиваля пройдут в Музыкальном театре и Муниципальном концертном зале. Стоимость билета на одно мероприятие — от 600 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, с 10 по 20 сентября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026.

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