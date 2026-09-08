Концерты, мастер-класс и выступление приглашенных артистов. В Краснодаре пройдет фестиваль «Джи Джи Джаз»

С 10 по 14 сентября в Краснодаре состоится джазовый фестиваль. Публикуем программу (12+)

Пресс-служба творческого объединения «Премьера» сообщила, что в Краснодаре с 10 по 14 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Джи Джи Джаз». Он состоится уже в 15-й раз.

10 сентября в 19:00 выступит биг-бенд Георгия Гараняна. Коллектив представит джазовую музыку разных эпох, включая классику, мировые хиты и современные композиции.

Вместе с биг-бендом выступит специальная гостья — певица и заслуженная артистка России Мариам Мерабова. Она исполнит блюз, фанк и советскую эстрадную классику.

11 сентября в 19:00 выступит джазовый квартет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга. В программе — свинг, классический вокал, сочетание старой джазовой школы с современной подачей, а также звуки пианино, контрабаса и барабанов.