Концерты, мастер-класс и выступление приглашенных артистов. В Краснодаре пройдет фестиваль «Джи Джи Джаз»
С 10 по 14 сентября в Краснодаре состоится джазовый фестиваль. Публикуем программу (12+)
Пресс-служба творческого объединения «Премьера» сообщила, что в Краснодаре с 10 по 14 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Джи Джи Джаз». Он состоится уже в 15-й раз.
10 сентября в 19:00 выступит биг-бенд Георгия Гараняна. Коллектив представит джазовую музыку разных эпох, включая классику, мировые хиты и современные композиции.
Вместе с биг-бендом выступит специальная гостья — певица и заслуженная артистка России Мариам Мерабова. Она исполнит блюз, фанк и советскую эстрадную классику.
11 сентября в 19:00 выступит джазовый квартет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга. В программе — свинг, классический вокал, сочетание старой джазовой школы с современной подачей, а также звуки пианино, контрабаса и барабанов.
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12 сентября в 14:00 в Краснодарском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова состоится бесплатный мастер-класс на тему джаза. На встрече выступят худрук и дирижер биг-бенда Георгия Гараняна Юрий Красильников, пианист Виталий Фоломеев, контрабасист Александр Фрунзе и барабанщик Роберт Мурадян.
Спикеры расскажут, как передается профессиональный опыт в джазе, какую роль в этом играет педагог, как высшее образование помогает музыканту, и о многом другом. Перед началом мастер-класса пройдет выступление квартета под руководством Юрия Красильникова. На встречу необходима запись по ссылке.
14 сентября в 19:00 состоится закрытие фестиваля. Выступит биг-бенд Георгия Гараняна, а также гости — певица из Санкт-Петербурга Арина Фауль и вокалист Тимур Камышанский. Организаторы обещают «масштабный кроссовер-проект», который объединит эстрадно-джазовое и симфоническое звучание и сочетание различных стилей.
Концерты фестиваля пройдут в Музыкальном театре и Муниципальном концертном зале. Стоимость билета на одно мероприятие — от 600 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
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