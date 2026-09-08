Топливные лимиты на побережье: ситуация на АЗС Новороссийска, Геленджика, Анапы и Тамани 8 сентября

На курортах Кубани сохраняются лимиты на бензин: АИ-95 и АИ-100 все сложнее найти

Геленджик

В городе АИ-92 и АИ-95 доступны всего на 5 АЗС. Дизельное топливо есть на 9 АЗС.

Где можно заправиться:

«Роснефть» (проезд Строителей и улица Туристическая): АИ-92, АИ-95, ДТ;

«Лукойл» (улица Островского, кольцо и село Архипо-Осиповка): ДТ, а также АИ-95/АИ-92 в ограниченном количестве;

«Газпромнефть» (объездная М-4 «Дон»): АИ-92, ДТ;

«Газпромнефть» (улица Ходенко, Сухумское шоссе) и «Уфимнефть» (объездная М-4 «Дон»): только ДТ.

Анапа

На курорте работают 27 АЗС. На 16 из них бензин отпускают только по картам и для спецтранспорта. На 15 станциях действуют лимиты: от 30 до 60 литров в зависимости от марки топлива.