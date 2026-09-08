Топливные лимиты на побережье: ситуация на АЗС Новороссийска, Геленджика, Анапы и Тамани 8 сентября
На курортах Кубани сохраняются лимиты на бензин: АИ-95 и АИ-100 все сложнее найти
Геленджик
В городе АИ-92 и АИ-95 доступны всего на 5 АЗС. Дизельное топливо есть на 9 АЗС.
Где можно заправиться:
- «Роснефть» (проезд Строителей и улица Туристическая): АИ-92, АИ-95, ДТ;
- «Лукойл» (улица Островского, кольцо и село Архипо-Осиповка): ДТ, а также АИ-95/АИ-92 в ограниченном количестве;
- «Газпромнефть» (объездная М-4 «Дон»): АИ-92, ДТ;
- «Газпромнефть» (улица Ходенко, Сухумское шоссе) и «Уфимнефть» (объездная М-4 «Дон»): только ДТ.
Анапа
На курорте работают 27 АЗС. На 16 из них бензин отпускают только по картам и для спецтранспорта. На 15 станциях действуют лимиты: от 30 до 60 литров в зависимости от марки топлива.
- ДТ в наличии на всех 27 АЗС (лимиты от 40 до 60 литров).
- АИ-92 есть на 20 АЗС (лимит 30–40 литров).
- АИ-95 продают на 17 АЗС (лимит 30–40 литров).
- АИ-100 полностью отсутствует.
Где заправиться в Краснодаре 8 сентября:
Новороссийск
В городе отпускают топливо 28 станций, еще 6 АЗС временно не работают. На всех действующих заправках введены ограничения: от 30 до 60 литров на авто.
- ДТ доступно на 27 АЗС.
- АИ-95 есть на 12 АЗС.
- АИ-92 — на 7 АЗС.
- АИ-100 полностью отсутствует.
Темрюкский район
В районе работают 25 заправок, еще 3 АЗС временно закрыты. На большинстве станций бензин продают по топливным картам или отпускают только спецтранспорту.
- АИ-92 и АИ-95 доступны на 15 АЗС.
- Дизельное топливо есть на 21 АЗС.
- АИ-100 остался только на 4 АЗС.
Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.
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