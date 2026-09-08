Топливные лимиты на побережье: ситуация на АЗС Новороссийска, Геленджика, Анапы и Тамани 8 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На курортах Кубани сохраняются лимиты на бензин: АИ-95 и АИ-100 все сложнее найти

Геленджик

В городе АИ-92 и АИ-95 доступны всего на 5 АЗС. Дизельное топливо есть на 9 АЗС.

Где можно заправиться:

  • «Роснефть» (проезд Строителей и улица Туристическая): АИ-92, АИ-95, ДТ;
  • «Лукойл» (улица Островского, кольцо и село Архипо-Осиповка): ДТ, а также АИ-95/АИ-92 в ограниченном количестве;
  • «Газпромнефть» (объездная М-4 «Дон»): АИ-92, ДТ;
  • «Газпромнефть» (улица Ходенко, Сухумское шоссе) и «Уфимнефть» (объездная М-4 «Дон»): только ДТ.

Анапа

На курорте работают 27 АЗС. На 16 из них бензин отпускают только по картам и для спецтранспорта. На 15 станциях действуют лимиты: от 30 до 60 литров в зависимости от марки топлива.

  • ДТ в наличии на всех 27 АЗС (лимиты от 40 до 60 литров).
  • АИ-92 есть на 20 АЗС (лимит 30–40 литров).
  • АИ-95 продают на 17 АЗС (лимит 30–40 литров).
  • АИ-100 полностью отсутствует.

Где заправиться в Краснодаре 8 сентября:

Новороссийск

В городе отпускают топливо 28 станций, еще 6 АЗС временно не работают. На всех действующих заправках введены ограничения: от 30 до 60 литров на авто. 

  • ДТ доступно на 27 АЗС.
  • АИ-95 есть на 12 АЗС.
  • АИ-92 — на 7 АЗС.
  • АИ-100 полностью отсутствует.

Темрюкский район

В районе работают 25 заправок, еще 3 АЗС временно закрыты. На большинстве станций бензин продают по топливным картам или отпускают только спецтранспорту.

  • АИ-92 и АИ-95 доступны на 15 АЗС.
  • Дизельное топливо есть на 21 АЗС.
  • АИ-100 остался только на 4 АЗС.

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

Автомобили Анапа Геленджик Нефть Новороссийск Темрюкский район Топливо Транспорт Туапсинский район Экономика

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