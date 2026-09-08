Где заправиться в Краснодаре 8 сентября: топливная ситуация в городе

Власти Краснодаре поделились актуальной картой наличия топлива на АЗС

8 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 79 заправок. Это на одну больше, чем днем ранее. Бензин АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 присутствует на 29 станциях, а АИ-100 можно найти на 7 точках. Дизельное топливо имеется на подавляющем большинстве заправок — 75 объектов отпускают ДТ.

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География работающих станций охватывает практически все районы города. АЗС сети «Роснефть» работают на улицах Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Лукьяненко, Захарова, Бородинской, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, на Вишняковой и Кубанской Набережной, Крупской. Заправки «Лукойл» можно найти на Тургенева, Старокубанской, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Тополиной, Коммунаров и Ростовском шоссе. Сеть «Газпром» представлена станциями на Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе. Заправки «Газпромнефть» расположены на Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, трассе Краснодар–Кропоткин в обоих направлениях у хутора Ленина. Сеть Rusoil работает на Дальней, Бабушкина, Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Пластунской. Помимо этого, топливо отпускают станции «Татнефть» на Ростовском шоссе, «СитиОйл» на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil на Московской, Российской и Красных Партизан, «Уфимнефть» на Дзержинского, Солнечной и Восточном обходе, Atan на 1-й Дорожной, хуторе Ленина и Красных Партизан, а также «КТК» на Александра Покрышкина, «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Монтажников и Шевченко, «Партнер» на Уральской, «ОПТИ» на Красных Партизан, Petrol на 70-летия Октября и «Юпитер К» на Первомайской.