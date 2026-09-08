От речных легенд до криминальных тайн. В Краснодаре ко Дню города пройдут бесплатные исторические экскурсии

Краснодарский край

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  • Кубанская набережная в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Кубанская набережная в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарцев приглашают в бесплатные пешие туры. Узнали расписание (6+)

Администрация Краснодара анонсировала серию пеших прогулок, приуроченных к предстоящему Дню города. Экскурсии познакомят жителей и туристов с историей кубанской столицы.

Первая встреча состоится 14 сентября в 11:00. Гостей приглашают на прогулку «Речные легенды». На ней речь пойдет о том, как река Кубань на протяжении столетий формировала не только рельеф, но и судьбу города, обрастая мифами и преданиями.

«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»:

15 сентября в 16:30 всех желающих ждет экскурсия «Криминальный Екатеринодар». Участникам расскажут, как бурно растущий на рубеже XIX–XX веков торгово-деловой центр превратился в колыбель уголовных историй.

16 сентября в 16:30 старутет прогулка «Купцы, меценаты и слоны». Этот маршрут посвящен знаменитым купеческим династиям. Слушатели узнают о формировании архитектурного облика центральных улиц, благотворителях и тайне появления слонов.

17 сентября в 16:30 пройдет экскурсия «По Александровскому бульвару». Она охватывает три эпохи — дореволюционную, советскую и современную.

Участие требует предварительной регистрации через онлайн-форму. Количество мест ограничено.

День города Краснодара отметят 26 и 27 сентября. Кубанской столице исполнится 233 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае выставили на аукционы аварийные памятники архитектуры.

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