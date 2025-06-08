Мэрия Краснодара показала, как объезжать Западный Обход, который начали ремонтировать

Краснодарский край

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  • Вид от Немецкой деревни в сторону «Ленты» с надземного перехода через Западный обход © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    Вид от Немецкой деревни в сторону «Ленты» с надземного перехода через Западный обход © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

На Западном Обходе Краснодара разработали схемы объезда

Предыстория. 6 июня в Краснодаре стартовала реконструкция Западного Обхода.

7 июня мэрия Краснодара сообщила, что чиновники разработали схемы объезда Западного Обхода. Участки улиц Западный Обход и Ближний Западный Обход, которые попадают в зону реконструкции, предлагают огибать по альтернативным маршрутам.

При движении на север нужно повернуть направо, на улицу Корнилова, затем двигаться по Лесопосадочной. Оттуда — по Средней или Екатеринодарской, а затем — по Народной.

Другой вариант объезда — правый поворот на улицу Снежную, от которой аналогично можно двигаться по Средней или Екатеринодарской и Народной.

При движении по Ближнему Западный Обходу на юг можно повернуть налево, на улицы Народную или Среднюю. Затем следует продолжать движение до пересечения с Западным Обходом по Екатеринодарской и Лесопосадочной или Снежной.

Напомним, реконструкцию Западного Обхода проведут в несколько этапов. Этим летом работы пройдут на участках: от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней.

Как писали Юга.ру, трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России. Проезд из Москвы до Сочи обойдется в 5,8 тыс. рублей.

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Мэрия Краснодара показала, как объезжать Западный Обход, который начали ремонтировать
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