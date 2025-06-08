Мэрия Краснодара показала, как объезжать Западный Обход, который начали ремонтировать
На Западном Обходе Краснодара разработали схемы объезда
Предыстория. 6 июня в Краснодаре стартовала реконструкция Западного Обхода.
7 июня мэрия Краснодара сообщила, что чиновники разработали схемы объезда Западного Обхода. Участки улиц Западный Обход и Ближний Западный Обход, которые попадают в зону реконструкции, предлагают огибать по альтернативным маршрутам.
При движении на север нужно повернуть направо, на улицу Корнилова, затем двигаться по Лесопосадочной. Оттуда — по Средней или Екатеринодарской, а затем — по Народной.
Другой вариант объезда — правый поворот на улицу Снежную, от которой аналогично можно двигаться по Средней или Екатеринодарской и Народной.
При движении по Ближнему Западный Обходу на юг можно повернуть налево, на улицы Народную или Среднюю. Затем следует продолжать движение до пересечения с Западным Обходом по Екатеринодарской и Лесопосадочной или Снежной.
Напомним, реконструкцию Западного Обхода проведут в несколько этапов. Этим летом работы пройдут на участках: от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней.
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