Мэрия Краснодара показала, как объезжать Западный Обход, который начали ремонтировать

При движении на север нужно повернуть направо, на улицу Корнилова, затем двигаться по Лесопосадочной. Оттуда — по Средней или Екатеринодарской, а затем — по Народной.

7 июня мэрия Краснодара сообщила , что чиновники разработали схемы объезда Западного Обхода. Участки улиц Западный Обход и Ближний Западный Обход, которые попадают в зону реконструкции, предлагают огибать по альтернативным маршрутам.

Другой вариант объезда — правый поворот на улицу Снежную, от которой аналогично можно двигаться по Средней или Екатеринодарской и Народной.

При движении по Ближнему Западный Обходу на юг можно повернуть налево, на улицы Народную или Среднюю. Затем следует продолжать движение до пересечения с Западным Обходом по Екатеринодарской и Лесопосадочной или Снежной.

Напомним, реконструкцию Западного Обхода проведут в несколько этапов. Этим летом работы пройдут на участках: от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней.