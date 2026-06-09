«Дети ходят в школу по колено в грязи». Краснодарцы пожаловались на критическое состояние дублера Западного Обхода

Жители Краснодара рассказали о плачевном состоянии официального дублера Западного Обхода — улицы Лесопосадочной

8 июня жители микрорайона Сады Калинина сообщили Юга.ру, что после затяжных дождей улица Лесопосадочная превратилась в «сплошное непроходимое месиво». Эта дорога официально утверждена администрацией в качестве дублера реконструируемого Западного Обхода.



По словам горожан, лужи на дорогах настолько глубокие, что преодолеть участок, не потеряв колеса, можно только на внедорожниках.



Как рассказали жители, ситуация осложняется тем, что разбитая дорога является единственным пешеходным и автомобильным маршрутом, ведущим к филиалу школы № 31. «Дети ходят в школу по колено в грязи, доехать до школы на обычных автомобилях также очень проблематично», — пожаловались краснодарцы.

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По их словам, за две недели обильных осадков в микрорайон ни разу не приехала водооткачивающая техника, несмотря на массовые аварийные заявки. Горожане отметили, что проблема не имеет сезонности — если в дождливый период здесь образуется болото, то сухим летом район накрывают плотные клубы пыли.



Аналогичная ситуация сложилась и на другом участке официального объезда — на улице Средней: в районе дома № 81/4 дорога также полностью пришла в негодность.

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22 мая в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара на запрос активистов ответили, что улицу Лесопосадочную планируют отремонтировать в течение мая — июня «при наступлении благоприятных погодных условий». Ранее администрация города неоднократно обещала жителям микрорайона Сады Калинина обустроить на участке водоотводные канавы и уложить асфальт. На данный момент ни одно из этих заверений выполнено не было. Сами горожане отнеслись к очередному ответу чиновников скептически. По словам активистов, на все официальные обращения они получают стандартные отписки, а весь обещанный ремонт сводится к «периодическому грейдированию для галочки», результаты которого смывают дожди.