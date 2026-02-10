Депутата ЗСК арестовали по делу о продаже мандата за 6,75 млн рублей
Краснодарского депутата и его помощника обвинили в многомиллионном обмане знакомого
10 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что депутата ЗСК Антона Аверьянова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первомайский районный суд Краснодара оставил его под стражей до 8 апреля.
Парламентария и его помощника обвиняют в получении 6,75 млн рублей за ложные обещания обеспечить избрание знакомого в Гордуму Краснодара. Второму суд назначил домашний арест.
Согласно материалам следствия, схема действовала с ноября 2024 года по сентябрь 2025-го. Обвиняемые ввели своего знакомого в заблуждение относительно реальных намерений и возможностей организовать его победу на выборах. Они ежемесячно получали от него деньги, общая сумма составила 6,75 млн рублей.
