Депутата ЗСК арестовали по делу о продаже мандата за 6,75 млн рублей

Краснодарского депутата и его помощника обвинили в многомиллионном обмане знакомого

10 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что депутата ЗСК Антона Аверьянова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первомайский районный суд Краснодара оставил его под стражей до 8 апреля.

Парламентария и его помощника обвиняют в получении 6,75 млн рублей за ложные обещания обеспечить избрание знакомого в Гордуму Краснодара. Второму суд назначил домашний арест.