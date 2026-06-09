Жители хутора под Анапой просят власти не строить кладбище возле их домов

В хуторе Чекон новое кладбище планируют построить вблизи жилых домов и водоема. Жители просят не делать этого

8 июня анапский блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение жителей хутора Чекон к главе города Светлане Масловой из-за планов по расширению мест захоронения. Они потребовали остановить разбивку территории под новое кладбище, которое начали обустраивать вблизи жилых домов и водоема. По словам хуторян, под ритуальную зону выделили участок в районе устья местной реки, прямо в ее русле.

Жители считают, что захоронения рядом с открытым водоемом приведут к заражению почвы и грунтовых вод. Помимо этого, по их словам, участок у реки местные использовали как рекреационную и прогулочную зону. Активисты опасаются, что появление кладбища уничтожит природный облик хутора.

Также, по мнению граждан, нахождение жилых домов близко к границам предполагаемых захоронений нарушает действующее законодательство и морально-этические нормы.



В своем обращении к Светлане Масловой жители хутора просят взять земельный вопрос под личный контроль главы и приостановить любые технические работы по разбивке кладбища на участке. Они требуют организовать выездное совещание с привлечением инициативной группы, чтобы вместе найти альтернативную площадку для погоста.

«Мы не против памяти и традиций. Мы против того, чтобы кладбище оказалось в воде и у нас во дворе», — отметили авторы обращения.