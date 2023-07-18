Анапчане снова вышли на протесты против забора на пляже в Сукко

В Сукко активные жители снова вышли на протесты против забора на пляже. Его установило руководство детского лагеря «Смена». Люди собрались на пляже с плакатами, чтобы выразить свое недовольство.

«Весь пляж здесь находится в ведении Росимущества. То есть принадлежит Российской Федерации. Эта часть пляжа отдана в пользование лагерю «Смена». Но, когда делали кадастрирование, причем не так давно это было, в 2013 году, ошиблись и забрали весь пляж. После этого было несколько судебных решений и Верховный суд тоже признал, что пляжная зона вошла в состав лагеря по ошибке кадастрового инженера», — сказал один из жителей Сукко.