Анапчане снова вышли на протесты против забора на пляже в Сукко
Жители поселка Сукко продолжают борьбу с забором, который установило на пляже руководство лагеря «Смена»
В Сукко активные жители снова вышли на протесты против забора на пляже. Его установило руководство детского лагеря «Смена». Люди собрались на пляже с плакатами, чтобы выразить свое недовольство.
«Весь пляж здесь находится в ведении Росимущества. То есть принадлежит Российской Федерации. Эта часть пляжа отдана в пользование лагерю «Смена». Но, когда делали кадастрирование, причем не так давно это было, в 2013 году, ошиблись и забрали весь пляж. После этого было несколько судебных решений и Верховный суд тоже признал, что пляжная зона вошла в состав лагеря по ошибке кадастрового инженера», — сказал один из жителей Сукко.
Ранее Юга.ру писали, что руководство лагеря «Смена» решило установить забор на пляже. По словам директора, это сделали из соображений безопасности. После этого жители Анапы вышли на протест . Они называют установку забора захватом земель и считают, что это может быть незаконным.
На происходящее отреагировал мэр Анапы Василий Швец. Он сказал, что забор с колючей проволокой «избыточная мера». По его словам, ограждение в зоне, где находятся гости лагеря, должно быть декоративным.