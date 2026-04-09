Краснодарский край вошел в тройку регионов с самым большим количеством нелегальных свалок

  © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
Росприроднадзор подвел итоги 2025 года. В каких регионах все еще горы мусора, а где свалок не осталось совсем?

9 апреля Росприроднадзор опубликовал данные за 2025 год относительно количества несанкционированных свалок стране. Ведомство зафиксировало 8 тыс. 674 нелегальной мусорки. Это на 253 меньше, чем в 2024-м.

При этом в течение 2025 года специалисты выявили 9 тыс. 577 новых свалок. А ликвидировали за тот же период — 9 тыс. 830.

В Краснодарском крае насчитывалось 499 незаконных свалок. Это третий показатель по России. Больше мусора только в Бурятии (619) и Оренбургской области (571).

Согласно официальной статистике, в трех регионах —Татарстан, Чечня и Тульская область — не осталось ни одной несанкционированной свалки.

