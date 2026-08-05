В Ростове-на-Дону сгорели заправка и десятки автомобилей
В Ростове-на-Дону ночной пожар на АЗС уничтожил саму станцию и находившиеся рядом машины
5 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в Ворошиловском районе города на АЗС на улице Королева вспыхнул пожар. Пламя охватило не только саму станцию, но и припаркованный рядом транспорт.
Площадь возгорания на самой АЗС достигла 150 кв. метров. К тушению пожара привлекли 4 машины спецтехники и расчет из 16 пожарных. Чтобы спасатели могли подъехать к эпицентру, сотрудники полиции оцепили опасный участок и перекрыли прилегающие проезды.
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Обошлось без жертв и пострадавших. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил противопожарной безопасности.
На месте происшествия работает приемная помощи жителям, чей транспорт пострадал в результате возгорания.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 апреля 2025 года произошел крупный пожар на подземной парковке в микрорайоне Гидростроителей. 13 автомобилей сгорели полностью, еще четыре серьезно повреждены.