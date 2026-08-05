Дожди уходят, жара возвращается: в Краснодарском крае воздух накалится до +35 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в ближайшие дни

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в среду, 5 августа, на погоду в Краснодарском крае начнет влиять антициклон, смещающийся с запада. Он разгонит тучи и остановит осадки, дав старт новому периоду сильной жары.

Небольшие кратковременные дожди с грозами ожидаются только на юге региона.

В Краснодаре сломался старинный дуб:

В Краснодаре воздух прогреется до 32–34 °C. Ветер будет слабый. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

В четверг, 6 августа, в столице Кубани осадков тоже не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 18–20 °C, а днем жара усилится до 35 °C.

По данным ЦГМС, 5 августа в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Днем воздух в регионе накалится до 30–35 °C, в юго-восточных предгорных районах и на Азовском побережье — 27–32 °C, в горах будет прохладнее — 15–20 °C, а на Черноморском побережье — 28–33 °C.

Как писали Юга.ру, 4 августа на Краснодар обрушился ливень. В городе встали трамваи, оказались обесточены более 110 улиц. Из-за обильных осадков временно перекрывали улицу Московскую.

Город Краснодар Погода Пожароопасность

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Дожди уходят, жара возвращается: в Краснодарском крае воздух накалится до +35 °C

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