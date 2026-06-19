Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск

Об этом изданию заявил сам фигурант. Он уточнил, что судебное заседание проходило без его участия.

19 июня «Ведомости» сообщили , что Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

По версии экс-парламентария, его не извещали о проводимых процессуальных действиях. Он заявил, что не получал официальных вызовов в следственные органы. Не приходили повестки и его родственникам по адресу регистрации.

В настоящий момент политик находится в ОАЭ на лечении. Его защита намерена обжаловать решение о заочном аресте и объявлении в розыск.

Напомним, в 2025 году Напсо стал фигурантом дела об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии следствия, он совершил преступление в 2023 году. При этом сам Юрий Напсо выступал за пожизненное заключение и даже смертную казнь для насильников. Обвиняемый категорически отвергает предъявленные обвинения и утверждает, что они являются результатом оговора со стороны бывшей сотрудницы.

В апреле 2025 года Госдума досрочно лишила Напсо депутатского мандата. Причина — отсутствие на заседаниях больше 200 дней без уважительных причин.

В декабре его объявили в розыск. В этом же году Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, оформленных на близких родственников и доверенных лиц Юрия Напсо. Причиной стала незаконная предпринимательская деятельность. Под конфискацию попали акции, земли, жилые и коммерческие объекты. Общая стоимость изъятого превышает 1,4 млрд рублей.

В январе 2026-го уголовное дело об издасиловании в отношении Напсо прекратили из-за процессуальных нарушений. В феврале его снова возбудили.