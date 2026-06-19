Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд заочно арестовал Юрия Напсо, а защита готовит апелляцию

19 июня «Ведомости» сообщили, что Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Об этом изданию заявил сам фигурант. Он уточнил, что судебное заседание проходило без его участия.

Читайте также:

По версии экс-парламентария, его не извещали о проводимых процессуальных действиях. Он заявил, что не получал официальных вызовов в следственные органы. Не приходили повестки и его родственникам по адресу регистрации.

В настоящий момент политик находится в ОАЭ на лечении. Его защита намерена обжаловать решение о заочном аресте и объявлении в розыск.

Напомним, в 2025 году Напсо стал фигурантом дела об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии следствия, он совершил преступление в 2023 году. При этом сам Юрий Напсо выступал за пожизненное заключение и даже смертную казнь для насильников. Обвиняемый категорически отвергает предъявленные обвинения и утверждает, что они являются результатом оговора со стороны бывшей сотрудницы.

В апреле 2025 года Госдума досрочно лишила Напсо депутатского мандата. Причина — отсутствие на заседаниях больше 200 дней без уважительных причин.

В декабре его объявили в розыск. В этом же году Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, оформленных на близких родственников и доверенных лиц Юрия Напсо. Причиной стала незаконная предпринимательская деятельность. Под конфискацию попали акции, земли, жилые и коммерческие объекты. Общая стоимость изъятого превышает 1,4 млрд рублей.

В январе 2026-го уголовное дело об издасиловании в отношении Напсо прекратили из-за процессуальных нарушений. В феврале его снова возбудили.

Как писали Юга.ру, экс-министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей и возместил ущерб.

Краснодар Преступления Суд

Новости

В Краснодаре отреставрировали историческое здание ЗАГСа 1917 года постройки
Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск
Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом? Список адресов
Девять компаний за 13,4 млрд рублей. В Краснодарском крае продают конфискованные фирмы фигурантов «дела дорожников»
Почти 12 лет обещаний. Губернатор Кубани ликвидировал Краснодарский государственный цирк
Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия. Ранее на его месте хотели построить многоэтажки

Лента новостей

Обогнал «Спартак» и «Динамо»
16 июня, 15:11
Обогнал «Спартак» и «Динамо»
ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
15 июня, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
Вчера, 14:08
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
Азовское остается одним из самых загрязненных — Роспотребнадзор

Реклама на сайте