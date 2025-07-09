В соцсетях появились фото черных водорослей в Анапе. Власти сказали, что в них нет нефти

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «МАКОВОЗОВЫ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «МАКОВОЗОВЫ»

На побережье Анапы сейчас можно увидеть черные водоросли и мертвых птиц

7 июля блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на побережье Анапы. На записи видно черные водоросли.

Фото и видео с пляжей Анапы опубликовал блогер Андрей Маковозов. На них тоже можно увидеть черную гниющую камку. Кроме того, блогер сообщил, что на берегу встречается много мертвых бакланов.

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8 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в водорослях черного цвета на побережье Анапы нет нефтепродуктов.

«Такой цвет объясняется естественным процессом гниения водорослей в теплой воде. Это явление природы не оказывает негативного влияния на состояние воды», — заявили в ведомстве.

В оперштабе добавили, что Роспотребнадзор регулярно оценивает состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Краснодарского края. Все показатели соответствуют санитарным требованиям, за исключением береговой линии в границах Анапы и девяти пляжей Темрюкского района от поселков Веселовка до Волны.

Как писали Юга.ру, 7 июля в Анапе и Новороссийске обнаружили мертвых бакланов.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

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