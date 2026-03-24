В парке «Краснодар» открыли самую высокую локацию — озеро с фонтанами

23 марта в телеграм-канале «Парк «Краснодар» сообщили , что северную часть «Парка Облаков» открыли, а вместе с ней новую локацию — озеро «Отражение».

По данным сообщества, объект еще дорабатывается, но уже сейчас там можно прогуляться. Озеро — самая высокая точка парка «Краснодар», откуда открывается вид на территорию.

Водоем расположен внутри футуристического здания овальной формы с террасой для прогулок. По периметру прогулочной зоны находятся фонтаны с движущимися струями воды, создающими купол над озером.

На нижнем уровне, где находится озеро, также расположены небольшие террасы. Судя по фото, попасть к водоему можно только через вход в здание.