В парке «Краснодар» открыли самую высокую локацию — озеро с фонтанами
В краснодарском «Парке Облаков» открыли озеро «Отражение»
23 марта в телеграм-канале «Парк «Краснодар» сообщили, что северную часть «Парка Облаков» открыли, а вместе с ней новую локацию — озеро «Отражение».
По данным сообщества, объект еще дорабатывается, но уже сейчас там можно прогуляться. Озеро — самая высокая точка парка «Краснодар», откуда открывается вид на территорию.
Водоем расположен внутри футуристического здания овальной формы с террасой для прогулок. По периметру прогулочной зоны находятся фонтаны с движущимися струями воды, создающими купол над озером.
На нижнем уровне, где находится озеро, также расположены небольшие террасы. Судя по фото, попасть к водоему можно только через вход в здание.
Также интересно и расположение здания — одна его часть уходит под землю, а другая находится на поверхности. В социальных сетях написали, что там может разместиться ресторан. Однако официально об этом не сообщали.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года стало известно, что парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного.