Мастера современного театра. В Краснодаре на лекции расскажут о режиссерах Римасе Туминасе и Андрее Могучем

В Краснодаре автор творческих проектов обсудит спектакли по роману «Война и мир» и пьесе «Гроза» (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 4 августа лекцию «Мастера современного театра: Римас Туминас и Андрей Могучий и их современное прочтение русской классики». Встречу проведет театральный режиссер, преподаватель и автор творческих проектов Елена Журавлева.

Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара:

Спикер расскажет, как режиссеры переносили на сцену роман Льва Толстого «Война и мир» и пьесу Александра Островского «Гроза».

Римас Туминас и Андрей Могучий — два мастера, чьи имена стали символами современного российского театра. Оба они возглавляли главные драматические театры страны, оба — лауреаты множества премий.

Римас Туминас был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 по 2022 год. Критики отмечали в его работах неторопливость, любовь к деталям и иронию.

Андрей Могучий был художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) с 2013 по 2023 год. Известен как режиссер-новатор. Он ставил спектакли в Александринском театре, работал над оперными постановками с Валерием Гергиевым, создавал шоу для Дианы Вишневой и группы «Ленинград»

Лекция состоится 4 августа в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно уточнить у организаторов.