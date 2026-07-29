В Краснодаре проходит Roof Live — фестиваль нового формата
В августе запланированы выступления групп «Моя Мишель» и «Градусы», Дельфина, музыкального проекта Sati Ethnica и других
Этим летом Краснодар стал одним из городов проведения музыкального фестиваля Roof Live — звездных концертов под открытым небом. В июле в амфитеатре парка «Краснодар» уже выступили Линда, IOWA и Therr Maitz, а в ближайшее время на сцену выйдут «Моя Мишель», «Градусы», Дельфин, музыкальный проект Sati Ethnica. Список исполнителей концертного сезона будет дополняться.
Оператор мобильной связи Т2, выступая генеральным партнером фестиваля, дополняет музыкальное событие для краснодарцев уникальными возможностями. В течение всего сезона абоненты T2 могут приобрести билеты на концерты фестиваля со скидкой 15% в рамках программы лояльности «Больше». Кроме того, на площадке для них предусмотрен приоритетный проход (фаст-трек), бренд-зона с удобными пуфами для отдыха и станциями для зарядки мобильных устройств.
На концерте Therr Maitz, прошедшем 24 июля, программа привилегий для абонентов T2 пополнилась специальной интерактивной площадкой, где можно создать собственный цифровой аватар. До начала концерта все желающие выходили на сцену и танцевали под музыку, а их движения мгновенно превращались в эффектный визуальный перформанс. Персональное видео на память все участники смогли получить по QR-коду. После выхода артиста экран начинал онлайн-трансляцию концерта специально для посетителей зоны отдыха Т2. Как отмечают в T2, площадка будет работать на всех предстоящих концертах фестиваля.
Лето под открытым небом:
Roof Live — новый для Краснодара формат летних концертов под открытым небом, который объединяет сольные выступления артистов разных жанров. В краевой столице фестиваль проходит впервые и дает возможность слушателям найти своего исполнителя или открыть для себя новое в музыкальном мире. Подробности о мероприятиях, полный перечень исполнителей и заказ билетов доступны на сайте фестиваля.
Как писали Юга.ру, 25 июля в парке «Краснодар» открылось необычное кафе, похожее на оранжерею.