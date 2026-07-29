В Краснодаре проходит Roof Live — фестиваль нового формата

Этим летом Краснодар стал одним из городов проведения музыкального фестиваля Roof Live — звездных концертов под открытым небом. В июле в амфитеатре парка «Краснодар» уже выступили Линда, IOWA и Therr Maitz, а в ближайшее время на сцену выйдут «Моя Мишель», «Градусы», Дельфин, музыкальный проект Sati Ethnica. Список исполнителей концертного сезона будет дополняться.

Оператор мобильной связи Т2, выступая генеральным партнером фестиваля, дополняет музыкальное событие для краснодарцев уникальными возможностями. В течение всего сезона абоненты T2 могут приобрести билеты на концерты фестиваля со скидкой 15% в рамках программы лояльности «Больше». Кроме того, на площадке для них предусмотрен приоритетный проход (фаст-трек), бренд-зона с удобными пуфами для отдыха и станциями для зарядки мобильных устройств.

На концерте Therr Maitz, прошедшем 24 июля, программа привилегий для абонентов T2 пополнилась специальной интерактивной площадкой, где можно создать собственный цифровой аватар. До начала концерта все желающие выходили на сцену и танцевали под музыку, а их движения мгновенно превращались в эффектный визуальный перформанс. Персональное видео на память все участники смогли получить по QR-коду. После выхода артиста экран начинал онлайн-трансляцию концерта специально для посетителей зоны отдыха Т2. Как отмечают в T2, площадка будет работать на всех предстоящих концертах фестиваля.