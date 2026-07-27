В Краснодаре еще одного 19-летнего жителя оштрафуют за съемку последствий атаки БПЛА
В Краснодаре 19-летнего парня привлекут к ответственности за съемку и публикацию последствий атаки беспилотника
27 июля пресс-служба кубанского МВД сообщила, что 19-летний житель Кропоткина, временно находившийся в Краснодаре, снял на видео горящее после атаки БПЛА здание и расположенные рядом объекты инфраструктуры, а затем опубликовал запись в интернете.
Материалы направили в административную комиссию, которая определит меру наказания. Парню грозит штраф за нарушение действующего в Краснодарском крае запрета на съемку и публикацию материалов о работе систем ПВО и последствиях ударов дронов.
В декабре 2025 года в Краснодарском крае ввели административную ответственность за съемку БПЛА и ПВО. Речь идет о фото, видео, координатах и другой информации, по которой можно определить расположение военной техники, подразделений, а также оценить последствия атак, диверсий и других ЧС. Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тыс. рублей.
Это уже второй подобный случай в Краснодаре за последнюю неделю. Ранее в Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries 22 июля.
Как писали Юга.ру, 27 июля в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали восемь человек, супружеская пара погибла.