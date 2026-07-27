В Краснодаре еще одного 19-летнего жителя оштрафуют за съемку последствий атаки БПЛА

В Краснодаре 19-летнего парня привлекут к ответственности за съемку и публикацию последствий атаки беспилотника

27 июля пресс-служба кубанского МВД сообщила, что 19-летний житель Кропоткина, временно находившийся в Краснодаре, снял на видео горящее после атаки БПЛА здание и расположенные рядом объекты инфраструктуры, а затем опубликовал запись в интернете.

Материалы направили в административную комиссию, которая определит меру наказания. Парню грозит штраф за нарушение действующего в Краснодарском крае запрета на съемку и публикацию материалов о работе систем ПВО и последствиях ударов дронов.