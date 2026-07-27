Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Житель Новороссийска поплатился за пост о президенте

25 июля журналист Андрей Кошик сообщил, что житель Новороссийска Андрей Толстопятов заплатит штраф за оскорбительный комментарий о президенте России Владимире Путине. Негативное высказывание мужчина оставил под публикацией в телеграм-канале «На Zzzzzпадном фронте без перемен». Что именно он написал — не уточняется.

Против автора возбудили административное дело. В суде Толстопятов признал вину, но просил суд проявить снисхождение. Он объяснил свой поступок эмоциональным состоянием и попросил не назначать слишком суровое наказание, поскольку его ежемесячный доход составляет всего 30 тыс. рублей.

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Однако эти аргументы не смягчили приговор. Суд назначил штраф 90 тыс. рублей.

Напомним, в марте пользователя Telegram с ником Donald Trump наказали в Махачкале за разжигание межнациональной розни. Ему назначили административный штраф 10 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в декабре 2022 года блогер из Армавира получил 2 года колонии за оскорбление чувств верующих

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Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете
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