Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете

25 июля журналист Андрей Кошик сообщил, что житель Новороссийска Андрей Толстопятов заплатит штраф за оскорбительный комментарий о президенте России Владимире Путине. Негативное высказывание мужчина оставил под публикацией в телеграм-канале «На Zzzzzпадном фронте без перемен». Что именно он написал — не уточняется.

Против автора возбудили административное дело. В суде Толстопятов признал вину, но просил суд проявить снисхождение. Он объяснил свой поступок эмоциональным состоянием и попросил не назначать слишком суровое наказание, поскольку его ежемесячный доход составляет всего 30 тыс. рублей.