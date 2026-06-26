Краснодарский край вошел в топ-10 регионов России по числу атак БПЛА

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Свыше 39 тыс. беспилотников сбили над Россией с начала года. Кубань упоминалась в сводках 198 раз

25 июня «Коммерсантъ» опубликовал отчет о работе дежурных средств ПВО, основываясь на данных Минобороны. С начала года над территорией 51 региона России перехватили и уничтожили больше 39 тыс. БПЛА.

В среднем ежемесячно сбивают около 6 тыс. беспилотников, а за неполный июнь этот показатель составил 9,7 тыс. Ежедневно силы ПВО уничтожают в среднем 223 беспилотника.

«Цели будут достигнуты»:

Краснодарский край фигурирует в отчетах ведомства 198 раз, что ставит регион в число десяти самых атакуемых субъектов России. Лидерами по числу упоминаний стали Белгородская (446 раз), Курская (411 раз) и Брянская (360 раз) области, а также Крым (312 раз).

Больше 380 раз Минобороны сообщало об уничтожении целей над акваториями Черного и Азовского морей.

Самые массированные атаки пришлись на ночь 17 мая, когда было сбито 556 БПЛА над 15 регионами, на ночь 18 июня — 555 аппаратов над 18 регионами и на ночь 25 марта — 389 беспилотников над 14 регионами.

  • © Скриншот с сайта www.kommersant.ru
    © Скриншот с сайта www.kommersant.ru

Как писали Юга.ру, жителям пострадавшего в ночь с 10 на 11 июня от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей.

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