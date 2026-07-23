В Краснодаре выросло число работающих АЗС: актуальная информация на 23 июля

23 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в среду в городе работают 75 АЗС. Это на семь больше, чем днем ранее. Еще 28 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

На данный момент бензин АИ-92 доступен на 59 станциях, АИ-95 — на 54, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо имеется на 65 автозаправках города.