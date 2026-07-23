В Краснодаре выросло число работающих АЗС: актуальная информация на 23 июля
Опубликованы свежие данные о наличии топлива на АЗС Краснодара
23 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в среду в городе работают 75 АЗС. Это на семь больше, чем днем ранее. Еще 28 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
На данный момент бензин АИ-92 доступен на 59 станциях, АИ-95 — на 54, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо имеется на 65 автозаправках города.
Автомобилисты могут воспользоваться АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «ОПТИ», «ЮНК», «Партнер» и Petrol. Работающие станции расположены на улицах Селезнева, Московской, Уральской, Дзержинского, Захарова, Автолюбителей, Старокубанской, Восточно-Кругликовской, Российской, Коммунаров, Калинина, Суворова, Ялтинской, Сормовской, Новороссийской, Кожевенной, Западном обходе, Ростовском и Ейском шоссе.
На части автозаправочных станций продолжает действовать ограничение — бензин можно залить только в топливный бак.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин.
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