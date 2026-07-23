В Краснодаре откроется выставка «Художники пересобирают мир» с работами кубанских авторов

В экспозиции представят около 30 работ Игоря Михайленко, Павла Мартыненко, Юрия Чеченова, Ивана Чуйкова, Анатолия Легостаева, Евгения Казицына и других художников из коллекции музея (6+)

В экспозицию вошли порядка 30 живописных и декоративно прикладных работ из фондов музея. Среди них — произведения Игоря Михайленко, Павла Мартыненко, Юрия Чеченова, Ивана Чуйкова, Анатолия Легостаева, Евгения Казицына и других авторов.

Все мастера используют в своем творчестве фрагментацию. Выставка предлагает взглянуть на нее как на особый способ осмысления действительности.

«Посетителям предстоит стать участниками художественного поиска: вглядываясь в «осколки» образов, искать закономерности и собирать собственную версию целостной картины — словно пазл, где недостающие фрагменты восполняются воображением», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 23 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.