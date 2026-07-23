В Краснодаре откроется выставка «Художники пересобирают мир» с работами кубанских авторов

Краснодарский край

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  • Евгений Казицын, «Фонтан» © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Евгений Казицын, «Фонтан» © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В экспозиции представят около 30 работ Игоря Михайленко, Павла Мартыненко, Юрия Чеченова, Ивана Чуйкова, Анатолия Легостаева, Евгения Казицына и других художников из коллекции музея (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 23 июля открытие выставка «Художники пересобирают мир».

В экспозицию вошли порядка 30 живописных и декоративно прикладных работ из фондов музея. Среди них — произведения Игоря Михайленко, Павла Мартыненко, Юрия Чеченова, Ивана Чуйкова, Анатолия Легостаева, Евгения Казицына и других авторов.

«Колыбель панельного домостроения»:

Все мастера используют в своем творчестве фрагментацию. Выставка предлагает взглянуть на нее как на особый способ осмысления действительности.

«Посетителям предстоит стать участниками художественного поиска: вглядываясь в «осколки» образов, искать закономерности и собирать собственную версию целостной картины — словно пазл, где недостающие фрагменты восполняются воображением», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 23 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.

Фрагментация в искусстве — принцип композиции, при котором художественный образ создается не как цельное повествование, а как мозаика из отдельных, часто разрозненных и не связанных на первый взгляд частей. Автор намеренно «разбивает» форму и визуальный ряд, предлагая зрителю самому собрать из фрагментов общий смысл.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 июля состоится лекция, посвященная мозаичным панно фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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