Топливная карта Краснодара на 22 июля: работают 68 АЗС

22 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 68 АЗС. Это на две больше, чем днем ранее. Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Наличие основных видов топлива на работающих заправках: