Топливная карта Краснодара на 22 июля: работают 68 АЗС
Власти Краснодара опубликовали список действующих АЗС на утро среды
22 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 68 АЗС. Это на две больше, чем днем ранее. Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
Наличие основных видов топлива на работающих заправках:
- АИ-92 доступен на 41 станции;
- АИ-95 также можно найти на 41 АЗС;
- АИ-100 — на 17 заправках;
- дизельное топливо — в наличии на 59 станциях.
Список работающих заправок по сетям и адресам:
- «Роснефть» — Селезнева, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
- «Лукойл» — Тургенева, Захарова, Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ростовское шоссе, Ставропольская.
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар–Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях), 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
- «Rusoil» — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
- «Teboil» — Ростовское шоссе, Новороссийская.
- «Уфимнефть» — Ростовское шоссе.
- «Atan» — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- «Ирбис» — Степана Разина.
- «PNB» — Монтажников, Шевченко.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- «Партнер» — Уральская.
- «Petrol» — 70-летия Октября.
В МЦУ отметили, что в течение дня список работающих АЗС и наличие топлива могут измениться. На части действующих заправок бензит отпускают только в баки автомобилей.
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