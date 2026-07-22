Топливная карта Краснодара на 22 июля: работают 68 АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Власти Краснодара опубликовали список действующих АЗС на утро среды

22 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 68 АЗС. Это на две больше, чем днем ранее. Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Наличие основных видов топлива на работающих заправках:

  • АИ-92 доступен на 41 станции;
  • АИ-95 также можно найти на 41 АЗС;
  • АИ-100 — на 17 заправках;
  • дизельное топливо — в наличии на 59 станциях.

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Список работающих заправок по сетям и адресам:

  • «Роснефть» — Селезнева, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
  • «Лукойл» — Тургенева, Захарова, Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ростовское шоссе, Ставропольская.
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар–Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях), 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
  • «Rusoil» — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
  • «Teboil» — Ростовское шоссе, Новороссийская.
  • «Уфимнефть» — Ростовское шоссе.
  • «Atan» — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «Ирбис» — Степана Разина.
  • «PNB» — Монтажников, Шевченко.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • «Партнер» — Уральская.
  • «Petrol» — 70-летия Октября.

В МЦУ отметили, что в течение дня список работающих АЗС и наличие топлива могут измениться. На части действующих заправок бензит отпускают только в баки автомобилей.

Как писали Юга.ру, в Витязево набирают волонтеров для дежурства на автозаправке.

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