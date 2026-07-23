В результате атаки на Крым погиб взрослый человек и пострадали дети

Власти Крыма сообщили о последствиях удара БПЛА

23 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке БПЛА. В результате удара погиб мирный житель. Еще четверо человек получили ранения — среди пострадавших двое детей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Власти республики пообещали оказать пострадавшим и семьям погибшего необходимую помощь.

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Детали происшествия уточняются. На месте работают оперативные службы. Информация о состоянии пострадавших не раскрывается. Напомним, 22 июля в Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали.