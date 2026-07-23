В результате атаки на Крым погиб взрослый человек и пострадали дети
Власти Крыма сообщили о последствиях удара БПЛА
23 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке БПЛА. В результате удара погиб мирный житель. Еще четверо человек получили ранения — среди пострадавших двое детей.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Власти республики пообещали оказать пострадавшим и семьям погибшего необходимую помощь.
«Паспорта и вещи остались внутри»:
Детали происшествия уточняются. На месте работают оперативные службы. Информация о состоянии пострадавших не раскрывается.
Напомним, 22 июля в Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали.
Как писали Юга.ру, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке беспилотников. Один человек погиб. Жители возмутились, что сирены и смс-предупреждения заработали позже адаров БПЛА.