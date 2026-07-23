В результате атаки на Крым погиб взрослый человек и пострадали дети

Крым

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Власти Крыма сообщили о последствиях удара БПЛА

23 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке БПЛА. В результате удара погиб мирный житель. Еще четверо человек получили ранения — среди пострадавших двое детей.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Власти республики пообещали оказать пострадавшим и семьям погибшего необходимую помощь.

«Паспорта и вещи остались внутри»:

Детали происшествия уточняются. На месте работают оперативные службы. Информация о состоянии пострадавших не раскрывается.

Напомним, 22 июля в Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали.

Как писали Юга.ру, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке беспилотников. Один человек погиб. Жители возмутились, что сирены и смс-предупреждения заработали позже адаров БПЛА.

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