Власти Краснодара увеличили выплаты учителям и воспитателям. Кто на них может рассчитывать?
Педагогам Краснодара будут платить по 25 тыс. рублей для компенсации ипотеки
26 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что депутаты решили поднять компенсацию оплаты ипотеки учителям и воспитателям. Теперь работники образования будут получать на 5 тыс. рублей больше — 25 тыс. рублей.
По словам градоначальника, мера позволяет привлекать в отрасль новых специалистов и решать вопрос с дефицитом кадров. За 2024 год в Краснодар из других регионов приехали работать 69 учителей.
Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:
Напомним, меру поддержки педагогов приняли в апреле 2024 года. За это время документы на получение компенсации оформили 1 тыс. 67 человек.
Компенсацию ежемесячного платежа по договору ипотеки выплачивают в течение трех лет. По истечении этого срока нужно отработать в образовательной организации еще два года. Для оформления выплаты необходимо быть минимум на одной ставке по трудовому договору.
Как писали Юга.ру, в 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей.