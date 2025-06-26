Власти Краснодара увеличили выплаты учителям и воспитателям. Кто на них может рассчитывать?

Педагогам Краснодара будут платить по 25 тыс. рублей для компенсации ипотеки

26 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что депутаты решили поднять компенсацию оплаты ипотеки учителям и воспитателям. Теперь работники образования будут получать на 5 тыс. рублей больше — 25 тыс. рублей.

По словам градоначальника, мера позволяет привлекать в отрасль новых специалистов и решать вопрос с дефицитом кадров. За 2024 год в Краснодар из других регионов приехали работать 69 учителей.