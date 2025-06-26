Власти Краснодара увеличили выплаты учителям и воспитателям. Кто на них может рассчитывать?

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

Педагогам Краснодара будут платить по 25 тыс. рублей для компенсации ипотеки

26 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что депутаты решили поднять компенсацию оплаты ипотеки учителям и воспитателям. Теперь работники образования будут получать на 5 тыс. рублей больше — 25 тыс. рублей.

По словам градоначальника, мера позволяет привлекать в отрасль новых специалистов и решать вопрос с дефицитом кадров. За 2024 год в Краснодар из других регионов приехали работать 69 учителей.

Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:

Напомним, меру поддержки педагогов приняли в апреле 2024 года. За это время документы на получение компенсации оформили 1 тыс. 67 человек.

Компенсацию ежемесячного платежа по договору ипотеки выплачивают в течение трех лет. По истечении этого срока нужно отработать в образовательной организации еще два года. Для оформления выплаты необходимо быть минимум на одной ставке по трудовому договору.

Как писали Юга.ру, в 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей.

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