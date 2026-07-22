В Краснодаре число пострадавших от атаки на склад Wildberries увеличилось до 10 человек

Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries.

22 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА на логистический комплекс Wildberries количество пострадавших увеличилось до 10 человек. Изначально речь шла о трех.

Четверых госпитализировали в медучреждения: трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Еще шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.

В работах по ликвидации пожара на складском комплексе Wildberries задействованы 105 человек и около 40 единиц техники. Также для тушения огня привлекут вертолет.