В Краснодаре число пострадавших от атаки на склад Wildberries увеличилось до 10 человек
В Краснодаре фиксируют последствия ночной атаки БПЛА. Число пострадавших увеличилось
Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries.
22 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА на логистический комплекс Wildberries количество пострадавших увеличилось до 10 человек. Изначально речь шла о трех.
Четверых госпитализировали в медучреждения: трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Еще шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.
В работах по ликвидации пожара на складском комплексе Wildberries задействованы 105 человек и около 40 единиц техники. Также для тушения огня привлекут вертолет.
В Пашковском микрорайоне Краснодара обломки БПЛА повредили крышу и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. В станице Динской дроны попали в два частных дома. В обоих случаях пострадавших нет.
В Армавире фрагменты беспилотника рухнули на территории одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Везде на местах работают оперативные и специальные службы.
Как писали Юга.ру, сочинский бренд «Краснополянская косметика» понес серьезные потери от атаки беспилотников на склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области 18 июля. Уничтожено товаров на 11 млн рублей.