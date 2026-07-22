В кинотеатре Краснодара за один день покажут три аниме Хаяо Миядзаки

В 13:00 можно будет посмотреть «Ходячий замок» по роману Дианы Уинн Джонс. Шляпница Софи не уверена в себе и не верит в свою привлекательность. Ее жизнь меняется, когда она встречает загадочного волшебника Хаула. Вскоре на девушку обрушивается проклятие, превращающее героиню в старуху.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 25 июля день аниме Хаяо Миядзаки. Поклонников японской анимации ждут ярмарка, косплей-шоу, настольные игры, конкурсы, фотозона и кинопоказы мультфильмов в дубляже «Студийной банды».

В 15:30 начнутся «Унесенные призраками» . 10-летняя Тихиро с родителями случайно попадает в странный город. Мама и папа набрасываются на еду в пустом ресторане и в наказание превращаются в свиней. Тихиро оказывается одна в мире духов. Чтобы спасти родителей, она устраивается на работу в баню, которой управляет колдунья Юбаба.

В 18:00 стартует «Принцесса Мононоке» . Действие происходит в Японии конца эпохи Муромати, когда в стране впервые появилось огнестрельное оружие. Принц Аситака из древнего народа эмиси убивает гигантского кабана Наго, из-за чего получает смертельное проклятие.

Показы пройдут в кинотеатре «Монитор СБС». Подробности можно уточнить у организаторов.