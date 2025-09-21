Компания Wildberries купила крупнейший аэропорт Ингушетии

Дочерняя структура компании Wildberries за 425 миллионов рублей приобрела 100% акций аэропорта города Магас

Компания «АПР Сити/ТВД» входящая в структуру холдинга Wildberries, приобрела 100% акций международного аэропорта столицы Ингушетии, города Магас — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. По словам чиновника, сумма сделки составила 425 миллионов рублей, что значительно больше суммы в 250 миллионов рублей, которая была указана в качестве стартовой, когда акции аэропорта были выставлены на продажу в начале августа.

Решение выставить объект на аукцион было принято « в связи с тяжелой экономической ситуацией». По данным «РБК», содержание магасского аэропорта обходилось бюджету Республики Ингушетия в 100 миллионов рублей ежегодно, притом что воздушная гавань на данный момент обслуживает один-единственный рейс, который связывает Магас с Москвой. У аэропорта нет собственного топливно-заправочного комплекса, а досмотровое оборудование устарело. При этом статус международного у аэропорта имеется.

«Wildberries — крупный и успешный игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволят модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности. Мы рассчитываем на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что, несомненно, даст импульс развитию туризма в нашем регионе и создаст новые рабочие места», — пишет Махмуд-Али Калиматов.

По словам главы Ингушетии, 425 миллионов рублей, вырученные от продажи акций аэропорта, пойдут «на реализацию социальных программ».

Ранее на этой неделе стало известно о том, что Ильский НПЗ купила московская компания с годовым доходом 240 тысяч рублей.

