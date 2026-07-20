В Сочи из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом

В Сочи обломки беспилотника рухнули на дом, из-за чего здание загорелось

20 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Адлерском районе Сочи зафиксировали падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате загорелся частный жилой дом. Пожар быстро потушили, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

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20 июля в разных районах Сочи с утра работают сирены, предупреждающие о беспилотной опасности. Жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. Напомним, 20 июля в Ейске обломки БПЛА повредили семь домов, пострадала женщина.